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Питерец.ру » Экономика » Как работодатели относятся к хобби?

Как работодатели относятся к хобби?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
vm.ru
Обращают ли внимание работодатели на хобби соискателей?

Когда человек устраивается на работу, компании и предприниматели обращают внимание на многие аспекты. Аналитики соцсети «Одноклассники» и сервиса «СберПодход» проанализировали отношение работодателей к хобби. Был проведен опрос среди 400 бизнесменов, в том числе – в Петербурге.

По данным «Питерец.ру», 40% работодателей убеждены, что соискатели должны иметь какое-то увлечение, поэтому рекомендуют указывать хобби в анкете. 39% считают, что актуальность этого вопроса зависит от профессии. 21% работодателей уверены, что хобби – это не самое важное для соискателя.

65% предпринимателей считают, что увлечения подчеркивают всестороннее развитие личности кандидата, 56% видят в этом определенный уровень культуры. 47% уверены, что хобби может указать на наличие полезных для работы навыков.

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