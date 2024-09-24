Задолжали по ипотеке

Ипотека продолжает оставаться наиболее популярным вариантом приобретения квартиры. Однако граждане, оформившие такой кредит, не всегда могут своевременно его погашать. Это приводит к возникновению просрочек.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица оказалась среди регионов, где растут долги по ипотеке. Лидерство захватил Краснодарский край – объем задолженности там превысил 400 млн. руб. Далее идут Москва и СПб, где показатели составили 152 млн. и 147 млн. руб.

Сейчас в Петербурге общий объем просрочек в этом направлении достиг почти 590 млн. руб. Причем эксперты уверены, что данные показатели будут расти. По крайней мере, это касается приобретения первичного жилья с помощью ипотеки.