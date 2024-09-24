ента новостей

12:02
В России могут ужесточить наказание за вовлечение детей в совершение противоправных преступлений
11:58
Telegram будет бороться с противоправным контентом
11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
11:43
На детской площадке во дворе дома по проспекту Маршала Жукова двое мужчин избили подростка
11:37
На проспекте Ветеранов подростки стреляли в девочку на детской площадке из пневматического пистолета
09:25
Вакансий для инвалидов стало больше
09:01
Задолжали по ипотеке
00:33
Триумфом шахматистов и шахматисток Индии завершилась 45-я олимпиада, проходившая в Будапеште.
21:03
Волейбольная «Ленинградка» во 2-м туре Суперлиги уверенно победила в Москве «Динамо» со счётом 3–0, Гарелик набрала 17 очков
18:27
В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе
16:24
После победы над «Факелом» в 9-м туре «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате РПЛ, на 2 очка отстают «Краснодар» и «Локомотив»
15:34
В центре Петербурга пьяный лихач на «Порше Кайен» устроил погоню с ДТП
15:03
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют на две недели
14:22
RuStore может стать обязательным на iPhone
13:28
День народного ополчения впервые отмечается в Петербурге
11:09
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 
11:02
Росгвардейцы отработали обезвреживание взрывных устройств и подрывание различных конструкций
11:00
В Петербурге массажист подозревается в изнасиловании
10:31
Вырос спрос на хирургов
10:19
В Кингисеппе поймали мигранта, ограбившего пенсионерку
10:09
На Дунайском проспекте электросамокатчик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде
10:04
В Невском районе автоледи на иномарке сбила школьницу
09:58
На проспекте Луначарского электросамокатчик сбил 16-летнего пешехода
09:56
На кого переучиваются петербуржцы?
09:55
На Гражданском проспекте ограбили подростка
09:42
У отечественного ПО слишком высокая стоимость – ФСТЭК
09:36
В Петербурге росгвардейцы отметили 294-ю годовщину Лейб-гвардии Измайловского полка
20:35
На транспортной развязке трассы «Сортавала» в районе Агалатово введут реверсивное движение
18:26
В Ленобласти подросток на мотоцикле врезался в дорожный знак
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Задолжали по ипотеке

Задолжали по ипотеке

0
57
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Какова ситуация с просрочками по ипотеке?

Ипотека продолжает оставаться наиболее популярным вариантом приобретения квартиры. Однако граждане, оформившие такой кредит, не всегда могут своевременно его погашать. Это приводит к возникновению просрочек.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица оказалась среди регионов, где растут долги по ипотеке. Лидерство захватил Краснодарский край – объем задолженности там превысил 400 млн. руб. Далее идут Москва и СПб, где показатели составили 152 млн. и 147 млн. руб.

Сейчас в Петербурге общий объем просрочек в этом направлении достиг почти 590 млн. руб. Причем эксперты уверены, что данные показатели будут расти. По крайней мере, это касается приобретения первичного жилья с помощью ипотеки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-02-2020, 10:04
Ставки по ипотеке снизились
2-08-2024, 09:38
Спрос на ипотеку в СПб стал самым высоким за 2 года
12-03-2024, 09:13
В лидерах по ипотеке для айтишников
6-05-2024, 09:48
40 место по просрочкам кредитов
8-11-2019, 08:48
Ипотечный долг вырос
22-07-2024, 10:00
Петербург не входит в число лидеров по ипотеке

Происшествия на дорогах

0
22
Сегодня, 11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
0
28
Сегодня, 11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
0
116
Вчера, 18:27
В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе
0
140
Вчера, 15:34
В центре Петербурга пьяный лихач на «Порше Кайен» устроил погоню с ДТП
Наверх