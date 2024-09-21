В СПб выросло предложение по аренде жилья

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличился объем предложения по долгосрочной аренде квартир. Причем рост составил 21,8%, и это все произошло в первую декаду сентября.

Аналитики связывают данное обстоятельство с изменением на вторичном рынке – там произошел переток из продажи в долгосрочную аренду. Эти изменения возникли по причине повышения ключевой ставки ЦБ. Также ожидается увеличение ставок по ипотеке до 23%. Поэтому желающих приобретать квартиры стало меньше.

Примечательно, что, несмотря на рост предложения по аренде жилья, ее стоимость все равно стала повышаться. Однако интерес к съемным квартирам все равно сохраняется на высоком уровне. При этом эксперты считают, что в 2024 году арендные ставки повысятся еще на 10%.