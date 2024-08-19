Аренда однушки обойдется в 45 тысяч

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выросли арендные ставки однушек. Расходы на съем такого жилья продолжают повышаться – за последний месяц цены увеличились еще на 14%. Теперь аренда 1-комнатной квартиры в СПб в среднем обойдется в 45 тыс. руб.

Если смотреть ситуацию с марта по июнь, то арендные ставки таких квартир в СПб выросли на 15%. В денежном выражении это на 7 тыс. руб. больше. Также в июне в Северной столице можно было заплатить 52 тыс. руб. и снять хорошую 2-комнатную в спальном р-не или однушку в центре.

При этом рост в данном сегменте происходит и в других регионах. Например, чтобы арендовать однушку в Ленобласти или Подмосковье, придется заплатить 32 тыс. руб. в месяц. Ранее это сумма была на 8% меньше.