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Питерец.ру » Экономика » Аренда однушки обойдется в 45 тысяч

Аренда однушки обойдется в 45 тысяч

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
salon.ru
В Петербурге поднялась арендная стоимость 1-комнатных квартир

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выросли арендные ставки однушек. Расходы на съем такого жилья продолжают повышаться – за последний месяц цены увеличились еще на 14%. Теперь аренда 1-комнатной квартиры в СПб в среднем обойдется в 45 тыс. руб.

Если смотреть ситуацию с марта по июнь, то арендные ставки таких квартир в СПб выросли на 15%. В денежном выражении это на 7 тыс. руб. больше. Также в июне в Северной столице можно было заплатить 52 тыс. руб. и снять хорошую 2-комнатную в спальном р-не или однушку в центре.

При этом рост в данном сегменте происходит и в других регионах. Например, чтобы арендовать однушку в Ленобласти или Подмосковье, придется заплатить 32 тыс. руб. в месяц. Ранее это сумма была на 8% меньше.

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