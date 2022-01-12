Каковы траты на развлечения

Люди охотно тратят деньги на новогодние веселья. Например, две трети россиян расходуют на это 5000-20000 рублей. Однако третья часть петербуржцев тратит еще больше. Их расходы на новогодние праздники превышают отметку в 20 тыс. рублей.

«Питерец.ру» сообщает, что 34% россиян тратят 5000-10000 рублей в интернет-магазинах. Остальные предпочитают зимние развлечения: 31% расходует на это 10000-20000 рублей, 25% – 20000-30000 рублей. Большой популярностью пользуются зимние прогулки, а из товаров самыми востребованными оказались одежда и обувь.

Больше всего тратят на зимних праздниках жители Краснодара. Это делают 38% жителей города. Далее идет Омск с показателем 36%. Казань, Новосибирск и Петербург поделили 3 место – здесь такие траты совершают 33% людей. Далее идет Москва, где больше 20 тыс. рублей тратят 29% опрошенных. Всего в опросе принимало участие 1600 человек.