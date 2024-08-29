Петербуржцам доставляют машины из заграницы

«Питерец.ру» сообщает, что некоторые жители Северной столицы обращаются к посредникам, которые доставляют машины из других стран. Причем спрос на данные услуги продолжает расти.

За доставку авто приходится платить до 300 тыс. руб. Как правило, клиенты заказывают машины из Старого Света и Азии. Наибольшей популярностью пользуются авто в возрасте от 3 лет.

При этом петербуржцы приобретают не только модели класса «премиум», но и машины недорогого сегмента. Также посредники продают запчасти автомобильных брендов, которые покинули российский рынок.

Среди наиболее популярных авто оказались «Мазда CX-5 Смарт», «Тойота РАВ4 Элит Плюс» и «Сяоми SU7». Стоимость таких машин начинается от 3,6, 2,9 и 4,7 млн. руб.