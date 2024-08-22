Торговые центры ожидают роста продаж

«Питерец.ру» сообщает, что ТЦ Северной столицы столкнулись с повышением посещаемости, что связано с приближением нового учебного года. Жители города стали активнее закупаться в торговых центрах, из-за чего количество посетителей там увеличилось на 3%.

Однако пока идет приобретение самых необходимых вещей, поэтому наибольшая покупательская активность еще впереди. Ожидается, что ее самый пик придется на конец августа. Тогда многие вернуться из отпусков, а также начнется активная подготовка к 1 сентября.

Люди начнут обновлять гардеробы, причем это касается не только детской одежды, но и взрослой. Так что торговые центры ожидают наплыва посетителей и находятся в предвкушении от повышения выручки. Это обычная тенденция для данного периода.