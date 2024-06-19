МФЦ показали свою эффективность

«Питерец.ру» отмечает, что МФЦ Северной столицы демонстрируют очень хорошие результаты, тем самым доказывая свою эффективность. За 15 лет работы в этих центрах Петербурга было оказано более 75 млн услуг. Данную информацию озвучил глава города Александр Беглов.

Сегодня в СПб действует 68 МФЦ, половина из них было отремонтировано в последние 3 года. Многофункциональные центры стали неотъемлемой частью города. Жизнь современных петербуржцев сложно представить без МФЦ.

Жители города ценят такие центры, поскольку там обеспечивается комфорт для посетителей, а сотрудники проявляют профессионализм и внимание к обратившимся гражданам. При этом Петербург входит в число лидеров по эффективности МФЦ.