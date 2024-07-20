Мигранты не смогут устроиться в такси?

Правильное отношение к трудовым мигрантам – очень тонкая грань. Этих людей нельзя ущемлять в правах, но в то же время их пребывание у нас не должно приводить к разного рода проблемам. Поэтому власти периодически вводят различные ограничения для этой категории граждан.

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти могут запретить мигрантам работать в такси. Если новый закон введут, работодатели будут вынуждены внести коррективы в свою деятельность. У компаний и предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, появится 3 месяца для перехода на новые требования.

Законопроект предполагает, что иностранные граждане не смогут работать в такси и компаниях, предлагающих аренду машины с водителем. Эти меры уже действуют в некоторых регионах страны. Возможно, аналогичный закон примут и в Ленобласти.