В Ленобласти полицейские провели рейд по таксистам - нелегалам

Наряды ДПС были выставлены на магистралях Мурино и Кудрово.

В первую очередь проверяли иностранных граждан, занимающихся пассажирскими перевозками.

В течение суток 22 экипажа ДПС остановили для проверки более сотни такси.

Выявлено около 150 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Все они были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности.

У 7 водителей такси инспекторы ДПС установили состояние алкогольного опьянения, еще 60 водителей были направлены на медосвидетельствование.

Выявлено около 200 нарушений ПДД, в основном, правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности.

При осмотре 65 машин полицейские выявили признаки изменения идентификационных номеров агрегатов, в связи с чем автомобили были изъяты и помещены на спецстоянку для проведения экспертизы.