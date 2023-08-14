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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти полицейские провели рейд по таксистам - нелегалам

В Ленобласти полицейские провели рейд по таксистам - нелегалам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Во Всеволожском районе Ленобласти полиция провела рейд по таксистам - нелегалам

Наряды ДПС были выставлены на магистралях Мурино и Кудрово.
В первую очередь проверяли иностранных граждан, занимающихся пассажирскими перевозками.
В течение суток 22 экипажа ДПС остановили для проверки более сотни такси.
Выявлено около 150 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.
Все они были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности.
У 7 водителей такси инспекторы ДПС установили состояние алкогольного опьянения, еще 60 водителей были направлены на медосвидетельствование.
Выявлено около 200 нарушений ПДД, в основном, правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности.
При осмотре 65 машин полицейские выявили признаки изменения идентификационных номеров агрегатов, в связи с чем автомобили были изъяты и помещены на спецстоянку для проведения экспертизы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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