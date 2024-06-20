В СПб пересмотрели штрафы для такси

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице введут новые штрафы для такси. Соответствующий законопроект был предложен в городском парламенте – депутаты приняли его уже в первом чтении. Новый закон одобрили 44 парламентария, 2 воздержались.

Теперь таксистов, предлагающих свои услуги на вокзалах и в аэропортах, будут штрафовать на 5-100 тыс. руб. Такие же штрафы предусмотрены, если такси не подает сведения о своих тарифах.

Помимо этого, будет взиматься штраф, если цвет автомобиля не соответствует указанному в документах. За это таксисты заплатят 3-50 тыс. руб. При этом, по словам депутатов, около 70% нарушений как раз связано с расхождением по цвету.

Измененная система штрафов должна снизить количество нарушений в такси. Посмотрим, что окажется в реальности.