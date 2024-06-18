Расходы на медицину возросли

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб возросли расходы на медицину. Так, за последние 5 лет они увеличились примерно в 2,5 раза. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

Рост затрат на здравоохранение обусловлен той работой, которая была проделана в данной сфере. В городе полностью обновили машины скорой помощи, построили 6 стационаров-трансформеров, а также модернизировали более 200 больниц и поликлиник. Еще было открыто 52 новых подразделений амбулаторного звена.

Медучреждения города получили более 18 тыс. единиц необходимого оборудования, из них почти 5 тыс. предназначалось для поликлиник. Также в Петербурге поднимут зарплаты медработникам школ и прочих бюджетных организаций. Соответствующее решение принято городским правительством.