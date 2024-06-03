Что с тратами петербуржцев?

«Питерец.ру» сообщает, что траты жителей Петербурга с начала 2024 года возросли. Для сравнения брался аналогичный период прошлого года. Наибольший рост расходов зафиксирован при закупках мыла. В январе-марте текущего года петербуржцы потратили на этот товар более 1,7 млн. руб., что в 1,8 раз больше, чем в 2023-м.

Также существенно выросли затраты на обувь. В первые 4 месяца года на товары данной группы было израсходовано 19 млн. руб. Годом ранее эта сумма была в 1,5 раза меньше. Если же брать самые большие траты по сумме, то они зафиксированы в сегменте авто и составили 74,2 млрд. руб. – расходы здесь выросли на 42,6%.

Кроме того, петербуржцы стали больше тратить на лекарства и мобильные телефоны. Траты там увеличились на 41% и 31%.