В Петербурге автопарк скорой помощи пополнится новыми автомобилями

До конца года Петербург получит 102 новых автомобиля скорой медицинской помощи класс B.

В распоряжение ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт» уже поступили шесть автомобилей. Ещё 96 по условиям контракта будут доставлены в город до 14 декабря. Все машины приобретены за счёт средств городского бюджета.

«От эффективности службы скорой помощи зависит жизнь и здоровье наших граждан. Мы закупаем для нее новые автомобили, современное оборудование, строим новые подстанции», – сказал губернатор Александр Беглов.

Автомобили марки Ford российской сборки белого и жёлтого цветов оснащены необходимым оборудованием. Городской станции скорой помощи будут направлены 34 машины, остальные 68 – в районные поликлиники.

Сегодня служба скорой медицинской помощи Санкт‑Петербурга — это порядка 1500 врачей, более 3500 работников среднего медицинского звена (фельдшеров, медсестер-анестезистов, диспетчеров) и до 2500 водителей. Ежесуточно в городе работает более 500 бригад скорой помощи. За 9 месяцев 2022 года они выезжали на вызовы к больным и пострадавшим почти 1,2 млн раз.