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Питерец.ру » Экономика » Почему подорожали яйца?

Почему подорожали яйца?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
iz.ru
В ФАС начали проверку ритейлеров по поводу подорожания цен на яйца

«Питерец.ру» отмечает, что в последние месяцы в магазинах повысились цены на яйца. Естественно, это вызвало недовольство граждан. Однако подобные возмущения мало что могут изменить.

Но теперь ситуацией заинтересовались антимонопольщики. ФАС проведет проверку крупных сетей и проанализирует ценообразование на яйца, причем здесь интересует вся цепочка.

Антимонопольная служба желает выяснить, был ли факт соглашения между ритейлерами. Речь идет об антиконкуретном сговоре, в результате которого торговые сети могли бы одновременно поднять цены.

В ФАС будут проверять цены закупок и реализации продукции, а также долгосрочные соглашения. Результаты проверки помогут установить причины повышения цен на яйца. Пока возможный сговор между ритейлерами – это всего лишь предположение.

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