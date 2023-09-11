В Ленобласти открылось производство автоприцепов

Новое производство по выпуску полуприцепов для перевозки светлых и темных нефтепродуктов открылось сегодня в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области.

«Такие проекты, средние предприятия, делают экономику Ленобласти устойчивой. Также они помогают крупным компаниям реализовать свои планы. Сейчас время, чтобы занимать ниши, которые образовались после ухода западных производителей. Благодаря открытию современного роботизированного комплекса потребность в полуприцепах для наших компаний практически полностью закрыта», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Завод будет работать по маршрутной технологии производства: от роботизированной сварки цистерн до сборки шасси и покраски. Все материалы производства будут находиться на собственных складских помещениях, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия.

Запуск производства позволил трудоустроить 115 специалистов, мощности рассчитаны на выпуск около 500 полуприцепов из стали и алюминия в год.

Соглашение о социально-экономическом взаимодействии компании «КАПРИ» с правительством Ленобласти подписано на Российском инвестиционном форуме в 2019 году.

Проект завода находится на сопровождение Агентства экономического развития Ленинградской области. Сейчас на сопровождении 180 активных проектов на общую сумму инвестиций более 6 трлн рублей.