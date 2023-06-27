В Ленобласти фермерские хозяйства начали сбор ягод

Фермерскими хозяйствами Ленинградской области собраны первые в этом году 750 кг земляники и 664 кг жимолости.

Сбор ягод ведут фермерские хозяйства Кингисеппского, Лужского и Тосненского районов. Готовятся начать сезон сбора ягод фермеры Выборгского, Лодейнопольского, Приозерского и Тихвинского районов.

Ягоды реализуются на рынках, доставляются по заказам, в некоторых хозяйствах можно заняться самосбором и купить ягоды на поле. Сегодня выращивание ягодных культур в Ленинградской области — один из самых популярных видов деятельности, на развитие которого от фермеров поступает множество заявок на грант «Агростартап». Из 37 грантов, выданных с 2019 года треть выдана на ягоды. В 2022 году сельхозорганизациями и фермерами области собрано 557 тонн плодов ягод, из них клубники – 145 тонн.

Справка

Грант «Агростартап» реализуется в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализуется на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».