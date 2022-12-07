Что с высокими технологиями?

«Питерец.ру» отмечает, что Петербург обладает огромным инвестиционным потенциалом. Для этого города характерны очень большие возможности. Северная столица продолжит развитие в сфере высоких технологий. Данному вопросу будет и дальше уделяться огромное внимание.

По словам губернатора Беглова, Петербург является центром высоких технологий. Его потенциал в этой сфере будет расти и дальше. На Северной столице лежит огромная ответственность. Это касается многих направлений – импортозамещения, развития в сфере высоких технологий, реализации оборонных программ и подготовки кадров.

Пандемия и санкции Запада вынудили скорректировать инвестиционные планы. Однако развитие все равно продолжилось. Благодаря отечественным инвесторам и партнерам из дружественных стран, ведется работа над многими проектами.