Регулирование удаленки

Пандемия коронавируса заставила пересмотреть многие вопросы. Одним из таких моментов является дистанционная работа. Сегодня законодательство в этой сфере нуждается в улучшении. Президент Путин поручил правительству решить данную задачу.

При этом глава государств отметил, что необходимо учесть интересы работников и работодателей. В данном вопросе следует соблюсти баланс. Также, по словам президента, нужно обойтись без чрезмерного регулирования в этой сфере.

«Питерец.ру» отмечает, что удаленная работа имеет свои плюсы и минусы. Однако эта форма хорошо подходит для нынешних реалий. Удаленка в период пандемии стала настоящим спасением для многих компаний и их сотрудников. Так что эта сфера будет и дальше развиваться.