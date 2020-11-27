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Питерец.ру » Общество » Регулирование удаленки

Регулирование удаленки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
news.ru
Закон о дистанционной работе будет усовершенствован

Пандемия коронавируса заставила пересмотреть многие вопросы. Одним из таких моментов является дистанционная работа. Сегодня законодательство в этой сфере нуждается в улучшении. Президент Путин поручил правительству решить данную задачу.

При этом глава государств отметил, что необходимо учесть интересы работников и работодателей. В данном вопросе следует соблюсти баланс. Также, по словам президента, нужно обойтись без чрезмерного регулирования в этой сфере.

«Питерец.ру» отмечает, что удаленная работа имеет свои плюсы и минусы. Однако эта форма хорошо подходит для нынешних реалий. Удаленка в период пандемии стала настоящим спасением для многих компаний и их сотрудников. Так что эта сфера будет и дальше развиваться.

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