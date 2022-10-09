Смольный демонстрирует отсутствие интереса к развитию IT-сферы в Петербурге – СМИ

В Петербурге подвели итоги конкурса «Биржа IT-стартапов», организованного компанией «Газинформсервис» и изданием «Деловой Петербург». В финал вышло пять организаций. Причем Смольный не стал оказывать конкурсу ни финансовой, ни медийной поддержки. Это в очередной раз подтверждает равнодушие команды губернатора Петербурга Александра Беглова к развитию IT-сферы, считают СМИ.

Ранее журналисты указывали на серьезную проблему. В городе на Неве фиксируется серьезный отток специалистов по информационным технологиям. И в большинстве своем это происходит из-за отсутствия поддержки со стороны Смольного. Для многих выгоднее работать в Москве или на зарубежные компании, поскольку уровень заработной платы там значительно выше. Кроме того, в столице РФ для IT-предприятий разработано множество мер поддержки: это и гранты, и льготное кредитование, и многое другое.

По словам губернатора Беглова, IT-сфера принесла за 7 месяцев 2022 года в бюджет Северной столице порядка 32 миллиардов рублей налоговых отчислений. Однако эта сумма может сильно уменьшиться, если Смольный и дальше будет демонстрировать равнодушие к развитию высоких технологий.