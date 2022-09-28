В число победителей всероссийского конкурса по охране труда вошли сотрудники ООО «Транснефть – Балтика»

ента новостей

11:20
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионерку
11:14
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии встретился с губернатором Санкт-Петербурга
11:12
В Петербурге 19-летнего юношу задержали за мошенничество в отношении пенсионерки
10:42
В Петербурге задержали афериста, делавшего «фиктивный» ремонт пенсионерам
10:35
Дни Эрмитажа в Чеченской республике
10:30
Депутаты Петербурга начали заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске
10:28
Парламенты Петербурга и Ханоя могут заключить Меморандум о сотрудничестве
10:09
В Ленобласти в подпольной нарколаборатории нашли 3,5 кг синтетики
09:41
В Петербурге двое неизвестных ограбили салон связи «Билайн»
09:29
В Ленобласти электричка насмерть сбила пешехода
09:03
В Ленобласти пьяный мужчина бегал с ружьем по улице
08:00
Россия готова к переговорам
07:44
Кого не берут в армию из-за зрения?
07:20
Начнут вакцинировать спреем
19:21
Александр Бельский посетил мобилизационный центр
17:16
Петербургские резервисты получат поддержку города
16:29
В ТЮЗе ставят мюзикл «Обыкновенное чудо»
15:50
Скорбим вместе с Ижевском
15:24
Мобилизованные пройдут подготовку
14:51
Взаимодействуем с Туркменистаном
14:27
В Автово пенсионерка лишилась 800 тысяч рублей поверив в историю про ДТП
13:58
«Ленфильм» снимает новый фильм в Абхазии
13:46
В Петербурге и Ленобласти стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
13:44
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут перекрывать по восемь раз за ночь в течение четырёх ночей подряд
13:29
В Сертолово пьяная драка закончилась смертью одного из собутыльников
13:10
Сотрудники УМВД России по Кировскому району Петербурга организовали совместный субботник и чаепитие
13:07
Сотрудники Правового управления регионального Главка МВД России провели экологический субботник «Зеленая Россия»
13:00
Состоялось открытие совместной российско-китайской лаборатории полярных технологий и оборудования
12:59
Пригожин назвал спикера ЗакСа Бельского подходящей кандидатурой для участия в СВО
11:34
В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » В число победителей всероссийского конкурса по охране труда вошли сотрудники ООО «Транснефть – Балтика»

В число победителей всероссийского конкурса по охране труда вошли сотрудники ООО «Транснефть – Балтика»

0
13
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
В число победителей всероссийского конкурса по охране труда вошли сотрудники ООО «Транснефть – Балтика»

Сотрудники подразделений ООО «Транснефть – Балтика» Роман Троцук (Ленинградское нефтепроводное управление) и Алексей Левин (Ярославское РНУ) заняли, соответственно, второе и третье места на всероссийском конкурсе «Лучший специалист по охране труда», организованном Министерством труда и социальной защиты РФ.

Мероприятие проходило в дистанционном формате, участники демонстрировали знания по различным направлениям в области охраны труда. Жюри отметило высокий уровень навыков и квалификации конкурсантов, готовность к внедрению и использованию современных методов по обеспечению высокого уровня охраны труда и защиты здоровья.

Работники ООО «Транснефть – Балтика» регулярно принимают участие в профессиональных региональных и федеральных конкурсах. В прошлом году ведущий специалист по охране труда Ленинградского районного нефтепроводного управления ЛПДС «Невская» Галина Полякова заняла третье место на национальном чемпионате «Навыки мудрых» в компетенции «Охрана труда».

«Защита жизни и здоровья сотрудников – один из приоритетов деятельности компании. Участие в подобных профессиональных конкурсах помогает сотрудникам, работающим по направлению «Охрана труда», повышать свою квалификацию, дает дополнительный стимул для саморазвития. И мы можем быть уверены, что эта сфера деятельности на предприятии находится в надежных руках», – сказал главный инженер ООО «Транснефть – Балтика» Евгений Инжеватов.

***

Конкурс является частью кампании Министерства труда и социальной защиты РФ, направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе. В числе целей – повышение статуса специалиста по охране труда, подтверждение его квалификации и предоставление дополнительных возможностей для карьерного роста и профессионального развития; развитие кадрового потенциала в области охраны труда; стимулирование инициативы к поиску и внедрению новых инструментов и технологий в области охраны труда и здоровья, методов работы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-02-2022, 11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
4-09-2020, 11:56
Студентов Петербурга приглашают поучаствовать в квесте по охране труда
27-08-2022, 13:21
Плановые учения ООО «Транснефть – Балтика» подтвердили требуемый уровень готовности персонала Ленинградского РНУ к ЧС
6-08-2022, 19:11
Навыки локализации и ликвидации разливов нефти на учениях отработали подразделения ООО «Транснефть – Балтика»
20-09-2022, 19:25
Сотрудники ЛНРУ ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в учебно-тренировочном занятии
17-06-2022, 21:52
Студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа приняли участие в экскурсии на ЛПДС «Невская» ООО «Транснефть – Балтика»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
131
Вчера, 11:34
В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов
0
104
Вчера, 10:00
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода
0
116
26-09-2022, 12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
0
158
26-09-2022, 09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
Наверх