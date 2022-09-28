В число победителей всероссийского конкурса по охране труда вошли сотрудники ООО «Транснефть – Балтика»

Сотрудники подразделений ООО «Транснефть – Балтика» Роман Троцук (Ленинградское нефтепроводное управление) и Алексей Левин (Ярославское РНУ) заняли, соответственно, второе и третье места на всероссийском конкурсе «Лучший специалист по охране труда», организованном Министерством труда и социальной защиты РФ.

Мероприятие проходило в дистанционном формате, участники демонстрировали знания по различным направлениям в области охраны труда. Жюри отметило высокий уровень навыков и квалификации конкурсантов, готовность к внедрению и использованию современных методов по обеспечению высокого уровня охраны труда и защиты здоровья.

Работники ООО «Транснефть – Балтика» регулярно принимают участие в профессиональных региональных и федеральных конкурсах. В прошлом году ведущий специалист по охране труда Ленинградского районного нефтепроводного управления ЛПДС «Невская» Галина Полякова заняла третье место на национальном чемпионате «Навыки мудрых» в компетенции «Охрана труда».

«Защита жизни и здоровья сотрудников – один из приоритетов деятельности компании. Участие в подобных профессиональных конкурсах помогает сотрудникам, работающим по направлению «Охрана труда», повышать свою квалификацию, дает дополнительный стимул для саморазвития. И мы можем быть уверены, что эта сфера деятельности на предприятии находится в надежных руках», – сказал главный инженер ООО «Транснефть – Балтика» Евгений Инжеватов.

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Конкурс является частью кампании Министерства труда и социальной защиты РФ, направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе. В числе целей – повышение статуса специалиста по охране труда, подтверждение его квалификации и предоставление дополнительных возможностей для карьерного роста и профессионального развития; развитие кадрового потенциала в области охраны труда; стимулирование инициативы к поиску и внедрению новых инструментов и технологий в области охраны труда и здоровья, методов работы.