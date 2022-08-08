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Питерец.ру » Статьи » Разное » Внедрение и сертификация ИСО ISO 45001 OHSAS 18001 МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Внедрение и сертификация ИСО ISO 45001 OHSAS 18001 МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
couzcert.ru
OHSAS 18001 был разработан в ответ на спрос отрасли на узнаваемый стандарт системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, который может быть

OHSAS 18001 был разработан в ответ на спрос отрасли на узнаваемый стандарт системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, который может быть оценен и сертифицирован извне.

Однако OHSAS 18001 изменился на стандарт ISO 45001. Общая цель стандарта ISO 45001 такая же, как и OHSAS18001. Он разрабатывается для объединения ряда национальных стандартов системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в единый стандарт с целью исключения путаницы и фрагментации рынка.

Преимущества ISO 45001

  • Защита ваших сотрудников – структурированный подход к выявлению опасностей и управлению рисками, который может способствовать созданию более здоровой и безопасной рабочей среды и предотвращению высокой доли несчастных случаев и проблем со здоровьем на производстве. Это должно помочь сократить потери времени из-за болезней и травм сотрудников, что, в свою очередь, может привести к повышению морального духа персонала.
  • Минимизация рисков – управление охраной труда и техникой безопасности становится более прозрачным и эффективным благодаря преобразованию результатов оценки рисков, аудитов, инспекций, юридических обзоров и расследований инцидентов в планы действий по минимизации риска несчастных случаев.
  • Законодательство – предоставляет средства для определения существующего законодательства и других соответствующих требований, помогая вам оставаться в рамках закона. Это, в свою очередь, может привести к потенциальному сокращению требований об ответственности и снижению страховых взносов.
  • Доверие заинтересованных сторон – повышение доверия к системе управления охраной труда благодаря независимой оценке
  • Основанный на системе менеджмента - принцип "планируй, проверяй, действуй" этого стандарта схож с другими стандартами на системы менеджмента, такими как ISO 9001 и ISO 14001, что упрощает разработку интегрированной системы.

ISO 45001 "Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью" разработан для организаций всех размеров, секторов и местоположений. По оценкам международной организации труда, он направлен на сокращение 2,78 миллиона случаев смерти, связанных с работой, и 374 миллионов случаев несмертельных травм и заболеваний, связанных с работой, каждый год.

ISO 45001 заменяет OHSAS 18001; у сертифицированный организаций есть три года для перехода на новый стандарт. Новый стандарт вводит структуру, которая может использоваться во всей цепочке поставок для создания культуры охраны труда и техники безопасности, которая будет постоянно улучшать производительность.

ISO 45001 основан на той же структуре высокого уровня, что и ISO 9001: 2015 (системы менеджмента качества) и ISO 14001 (системы экологического менеджмента), что облегчит организациям, использующим эти стандарты, внедрение и интеграцию ISO 45001 в более широкую систему управления бизнесом.

Более подробно о сертификации и внедрении стандартов ИСО вы можете ознакомится в компании Евразийский Центр Сертификации перейдя по ссылке https://couzcert.ru/

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