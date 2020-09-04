Студентов Петербурга приглашают поучаствовать в квесте по охране труда

5 сентября на территории учебно-тренировочного полигона «Россети Ленэнерго» (пос. Терволово, ул. Новая, 19Б) пройдет Квест по охране труда для студентов.

Квест – это интерактивная игра, состоящая из 10 остановок, где студенты и молодые специалисты будут выполнять задания от экспертов.

«За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться» У. Черчилль Эта фраза, которой я стараюсь придерживаться и с нее началась история проекта», – рассказывает организатор проекта Александра Еремеева.

Квест реализован молодежью для молодежи, направлен на популяризацию охраны труда среди студентов, обучающихся по энергетическим направлениям. Ожидается к участию 80 студентов.

Квест станет уникальной коммуникационной, мотивационной и образовательной площадкой для обмена профессиональных знаний в области охраны труда и производственной безопасности.