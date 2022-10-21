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Питерец.ру » Экономика » Участники проекта «Билет в будущее» побывали на «Ярмарке профессий»

Участники проекта «Билет в будущее» побывали на «Ярмарке профессий»

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
myhistorypark.ru
Участники проекта «Билет в будущее» побывали на «Ярмарке профессий»

1400 участников проекта «Билет в будущее» посетили «Ярмарку профессий -Форум «Компетенции будущего», организованную Центром занятости населения Санкт-Петербурга. 20 октября мероприятие прошло в Историческом парке «Россия - моя история». Региональный оператор «Билета в будущее» в Санкт-Петербурге не смог пройти мимо столь важного и нужного мероприятия и пригласил школьников вместе с педагогами-навигаторами в Исторический парк.

Форум компетенций помог школьникам определиться с выбором будущей профессии и понять, как готовиться к поступлению в профильный колледж или вуз. Представители учебных заведений города представили презентации образовательных программ, а специалисты Центров подготовки к ЕГЭ и ОГЭ рассказали, как набрать 100 баллов на экзамене. Сотрудники ведущих компаний города рассказали о востребованных специальностях и о том, в каких учебных заведениях их можно получить.

Участники форума прошли маршрут по четырем станциям: лекторий, тренинги, мастер-классы и выставка, на которой они познакомились с предложениями вузов, колледжей и работодателей. Школьники увидели виртуальные интерактивные макеты рабочих мест, заглянули в атлас новых профессий, прошли тестирования и получили консультации психологов Службы занятости о карьерных траекториях, а также советы по минимизации ошибок при выборе профессии.

Ребята узнали от экспертов об особенностях разных профессий, о том, какими качествами должны обладать специалисты тех или иных направлений, и о том, в каких учебных заведениях можно получить заинтересовавшую специальность.

Участников форума поприветствовал председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. В своем обращении он отметил, что самым важным при выборе является не получить определенную профессию и образование, а суметь найти дело по душе, понять, какое занятие будет приносить счастье.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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