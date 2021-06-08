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Питерец.ру » Культура » Исторический парк подготовил праздничную программу ко Дню России

Исторический парк подготовил праздничную программу ко Дню России

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42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Исторический парк подготовил праздничную программу ко Дню России

12 июня в Историческом парке «Россия – моя история» состоится празднично-публицистическая программа «День России. Лето. Петербург» и откроется выставка картин современных художников.

2021 год выдался богатым на юбилейные даты: 800-летие Александра Невского, 60 лет со дня первого полета человека в космос, 30-летие государственного флага России, 320 лет со основания Балтийского флота и многие другие. Об этих значимых событиях поговорят ведущие и участники программы.

В формате «прямого эфира» на youtube-канале Исторического парка  https://www.youtube.com/channel/UCWRdQwbzjF8vwIncPJY8MTw и на сайте myhistorypark.ru  в рамках культурно-массового мероприятия с 16.00 до 20.00 пройдет праздничный видеомарафон с участием артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Гостями Исторического парка станут известные ученые, деятели культуры и искусства, представители разных профессий. Все они поздравят горожан с праздником и ответят на вопросы: «О чем размышляют россияне в настоящий момент – летом 2021 года?», «Какие профессиональные вершины покорились им в ушедшем 2020 году?», «Каким они видят свое будущее и будущее России, о чем мечтают и чего желают своей стране?»

С 18.00 до 19.30 марафон продолжит раздел «Поэтические чтения».

С 20.00 до 21.30 состоится интерактивная часть «Танцплощадка «Русский вальс», во время которой в просторном атриуме музейно-выставочного центра артисты балета пригласят всех желающих разучить танцевальные движения и вместе потанцевать под приятную музыку.

Гостей не оставит равнодушными зажигательное выступление диджея МС Zhan, которое станет финальной частью праздничной программы.

Открытие художественной выставки пройдет с 15.00 до 15.30.

Всех гостей Исторического парка в праздничный день ждет свободный вход во все экспозиции и бесплатное экскурсионное обслуживание.

Бесплатные экскурсионные сеансы по экспозициям «Рюриковичи. Романовы» и «Санкт-Петербург. История развития» состоятся в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

Возрастное ограничение 0+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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