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Питерец.ру » Культура » «Билет в будущее» стартовал показом первого профориентационного сериала

«Билет в будущее» стартовал показом первого профориентационного сериала

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26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
«Билет в будущее» стартовал показом первого профориентационного сериала

1 октября в Историческом парке «Россия – моя история» был дан старт проекту «Билет в будущее» в новом учебном году. Мультимедийная выставка «Лаборатория будущего», созданная в рамках проекта, познакомит школьников с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования, суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны. Помимо посещения интерактивной выставки, школьники примут участие в федеральной профессиональной пробе.

30 сентября на площадке Исторического парка состоялась премьера сериала «Билет в будущее». Первыми зрителями стали участники одноименного профориентационного проекта, призванного помочь подросткам в выборе будущей профессии.

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель знакомится с личной историей труда и успеха, а также делает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов «Билет в будущее» окажет практическую пользу молодым зрителям и поможет взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей. 

Гостей мероприятия поприветствовал генеральный директор Исторического парка Олег Черняга, отметив в своем выступлении, что «отличительными чертами данного проекта являются комплексная системная работа и взаимодействие социальных институтов с педагогическим сообществом, благодаря чему достигаются высокие результаты в решении сложной задачи профориентации».

Перед началом сериала ребята - участники проекта познакомились с будущими тьюторами (наставниками), которым предстоит проводить профориентационные занятия в «Лаборатории будущего».

Всего в течение октября на площадке мультимедийного парка «Россия – моя история» свой «билет в будущее» получат более 2500 петербургских школьников.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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