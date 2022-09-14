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Путь в профессию петербургским школьникам откроет обновленная выставка «Лаборатория будущего» национального проекта «Образование»

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69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Путь в профессию петербургским школьникам откроет обновленная выставка «Лаборатория будущего» национального проекта «Образование»

С началом нового учебного года продолжит свою работу всероссийский проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование», в рамках которого более 100 000 российских школьников посетят обновленную мультимедийную выставку-практикум «Лаборатория будущего», представленную в 24 парках «Россия – Моя история» по всей стране.

С 1 октября учащиеся 6-11 классов школ Санкт-Петербурга начнут посещать мультимедийную профориентационную выставку-практикум «Лаборатория будущего».

Используя интерактивные возможности мультимедийного Исторического парка, школьники смогут в привычном для них игровом и познавательном формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя более 400 востребованных в сегменте российского рынка профессий.

Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования, суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны.

В 2022 году выставка дополнена новой профессиональной средой – аграрной, включающей такие отрасли,  как растениеводство, животноводство, пищевая промышленность, селекция и генетика и знакомит с профессиями, которые востребованы на современном рынке труда: арборист, молекулярный диетолог, фуд-стилист, повар молекулярной кухни, маривод…

Претерпел небольшие изменения и раздел «Комфортная среда», он был дополнен отраслью «ЖКХ и благоустройство».

В 2022 году изменился механизм прохождения выставки: в начале работы в каждом зале участники смотрят небольшую инструкцию от главного героя – профессора Нова, после чего они отправляются решать задания на тач-панелях, получают бинаты, благодаря которым школьникам открывается видео, знакомящее с профессиональными отраслями, среди которых: Здоровая среда, Комфортная среда, Умная среда, Безопасная среда, Индустриальная среда, Социальная среда, Деловая среда, Креативная среда, Аграрная среда.

Кроме того, в рамках выставки школьники участвуют в федеральной профессиональной пробе «Социальное предпринимательство» и узнают, в чем его роль в современном обществе, чем оно отличается от благотворительности и от классического предпринимательства, и почему именно оно будет востребовано в будущем? Ответить на эти вопросы, а также примерить роль социально ответственного бизнеса поможет профессиональная проба. Особенностью прохождения пробы этого года стало расположение ее в середине маршрута выставки, чтобы у участников была возможность сменить вид деятельности и закрепить на практике социальную отрасль выставки.

Важным направлением выставки-практикума является демонстрация будущим абитуриентам, что из себя представляют профессии будущего. Они дополнят или заменят уже существующие. Например, водителей грузовиков заменят беспилотным транспортом. Машина будет ездить сама, а человек станет разрабатывать, контролировать и обслуживать этот транспорт, появится профессия оператора дронов и др.

Напомним, проект «Билет в будущее» Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 85 регионах страны и г. Байконур по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование», с 2021 года федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Более 650 000 школьников в прошлом году стали участниками проекта, а порядка 80% выпускников 2021 г. успешно применили полученные рекомендации при поступлении.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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