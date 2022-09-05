Чего добились предприятия благодаря поддержке

Александр Беглов высказался о результатах, которых удалось добиться петербургским предприятиям благодаря мерам поддержки. Это относится к вопросам развития и импортозамещения.

Например, «Обуховский завод» стал изготавливать гидроцилиндры для развода мостов. Раньше эти компоненты закупали в других странах. Компания «Силовые машины» начала производить газовые турбины, где полностью отсутствуют иностранные детали. Ну а «Петербургский тракторный завод» стал выпускать трансмиссию для такой техники.

В общем, позитивных примеров успешного импортозамещения можно привести немало. Городские предприятия активно работают в данном направлении и продолжают успешно развиваться. «Питерец.ру» обращает внимание, что это стало возможным и за счет эффективных мер поддержки.