Льготы для предприятий автомобильной отрасли

«Питерец.ру» сообщает, что российский Фонд развития промышленности запустил новую программу, рассчитанную на поддержку предприятий, занимающих выпуском автомобильных компонентов. Такие компании получат возможность оформить льготный займ под 1% годовых.

Глава Минпрома Денис Мантуров заявил, что программа начнет работать со второй половины текущего года. Однако предприятия могут подавать заявки на получение льготного кредита уже сейчас. В период пандемии автомобильная отрасль Петербурга показала неплохие результаты. Это было достигнуто благодаря мерам поддержки. Александр Беглов отметил, что устойчивое развитие предприятий имеет важное значение не только для города, но и для страны.