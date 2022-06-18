ента новостей

10:52
Возродят «Волгу» и «Победу»
10:05
Могут ли воевать срочники?
09:11
Какие вопросы поднял Путин
21:52
Студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа приняли участие в экскурсии на ЛПДС «Невская» ООО «Транснефть – Балтика»
18:19
В Мариинском дворце состоялся семинар по основам геральдики
17:54
В Петербурге увековечили память медиков
17:35
Клаудиньо – лучший игрок сезона в РПЛ, Семак – лучший тренер
17:02
В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка
16:18
Росгвардейцы оказали помощь водителю в ДТП
15:44
Правительство Ленобласти и ХК «Сити 78» подписали соглашение о создании индустриального парка «М-18»
15:38
В Ленобласти задержали гражданина, совершившего разбой
15:32
Политех подписал соглашение о новом кампусе
15:21
Пятый канал - официальный организатор праздника выпускников «Алые паруса-2022»
15:18
Кинопоказ документального фильма М. Комлева "Чтобы помнили" в Историческом парке
14:25
Санкт-Петербургский университет и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о совместной поддержке талантливой молодежи
14:22
В Петербурге задержали группу автоугонщиков
13:49
В Ленобласти задержан подозреваемый в хищении автомобиля медицинского учреждения
13:45
Специалистов ИТ отрасли для Магаданской области будут готовить специалисты из петербургского Политеха
11:17
Подписан меморандум об установке на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам
11:14
В Петербурге военнослужащие задержали пилотов коптера
11:09
Решением по «Горской» Смольный поставил под удар деловую репутацию ПМЭФ
09:29
Восстановление продолжается
08:48
Мазепин о своем фонде
08:26
Сколько хранить квитанции ЖКХ
09:24
Миллиарды на дороги
08:40
Вырос спрос на водонагреватели
07:36
Глава КНР выступит на ПМЭФ-2022
19:00
Мариинский дворец посетил спикер Центральноамериканского парламента
18:56
Транспортная реформа оставила без работы сотни петербуржцев
16:32
Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита», а Владимир Федотов – главным тренером ЦСКА
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Возродят «Волгу» и «Победу»

Возродят «Волгу» и «Победу»

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В России могут возродить известные советские бренды

«Питерец.ру» отмечает, что во время ПМЭФ-2022 было затронуто множество важных тем. В частности, на полях форума обсудили вопрос развития российского автопрома. Это происходило в контексте темы импортозамещения.

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров рассказал о возможном возрождении знаменитых брендов «Волга» и «Победа». В нашей стране снова могут начать выпускать автомобили этих легендарных марок. Причем производство этих машин можно запустить в Нижнем Новгороде и других городах.

Обращаем внимание, что ранее было принято возродить марку «Москвич». Эти машины будут выпускать на Московском заводе, где раньше производили «Рено». Но завод был переименован после ухода французской марки с нашего рынка.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-12-2019, 08:08
В Ленобласти будут производить кофе
29-01-2015, 09:39
Петербургский завод General Motors останавливает работу на 2 месяца
5-05-2020, 09:25
Респираторов стало больше
Вчера, 11:09
Решением по «Горской» Смольный поставил под удар деловую репутацию ПМЭФ
27-05-2022, 10:00
Глава ДНР посетит ПМЭФ
6-09-2018, 09:10
«Рено Логан» и «Рено Сандеро» остаются

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
87
Вчера, 17:02
В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка
0
247
8-06-2022, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
0
253
8-06-2022, 13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
236
8-06-2022, 13:43
На Васильевском острове иномарка сбила велосипедиста
Наверх