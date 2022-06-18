Возродят «Волгу» и «Победу»

«Питерец.ру» отмечает, что во время ПМЭФ-2022 было затронуто множество важных тем. В частности, на полях форума обсудили вопрос развития российского автопрома. Это происходило в контексте темы импортозамещения.

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров рассказал о возможном возрождении знаменитых брендов «Волга» и «Победа». В нашей стране снова могут начать выпускать автомобили этих легендарных марок. Причем производство этих машин можно запустить в Нижнем Новгороде и других городах.

Обращаем внимание, что ранее было принято возродить марку «Москвич». Эти машины будут выпускать на Московском заводе, где раньше производили «Рено». Но завод был переименован после ухода французской марки с нашего рынка.