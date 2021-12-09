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Питерец.ру » Экономика » Пенсии снова заморозили

Пенсии снова заморозили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ndn.info
Заморозку накопительной части пенсии снова продлили

Почему многие люди не сильно доверяют нынешней пенсионной системе? Да потому, что она странная, непонятная и ненадежная. То накопительную часть пенсии заморозят, то пенсионный возраст продлят. Это все вызывает недоверие граждан.

Причина таких шагов вроде бы понятна, и логика в этом тоже определенная есть. Только причинно-следственная связь просматривается достаточно четкая. Видно, что механизмы пенсионной системы работают через хорошо известное место. К сожалению, сейчас многое работает именно так.

«Питерец.ру» сообщает, что Госдума на год продлила заморозку накопительной части пенсии. Теперь это продолжится до конца 2024 года. Пенсионные отчисления будут направляться на выплаты действующим пенсионерам.

Вот поэтому некоторые люди предпочитают копить деньги, вкладывая их в банк и инвестиционные компании. Надежды на государство становится меньше.

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