Пенсии только на карты «Мир»?

Российские власти предпринимают определенные усилия для укрепления национальной платежной системы. Работа в этом направлении ведется уже давно. В связи с этим постепенно вводятся различные новшества. Наша страна хочет снизить зависимость от международных платежных систем, чтобы защитить свои интересы.

Однако простые люди во всех этих хитросплетениях плохо разбираются. Обычный человек рассуждает категориями «удобно – неудобно», «выгодно – невыгодно». Да и по поводу карт люди особо не замолачиваются. Как говорится, лишь бы на них деньги были.

«Питерец.ру» сообщает, что с июля в РФ изменится порядок получения пенсий и соцвыплат. Люди смогут получать эти деньги только на карты «Мир». На карты других платежных систем такие начисления больше осуществляться не будут. Если же у человека нет карты «Мир», он сможет получить деньги наличными или на счет.

Нововведения не коснутся тех, кто получает пенсии по почте или на сберкнижку. Также изменений не будет для людей, которые постоянно живут за рубежом.