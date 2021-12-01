Чья пенсия увеличилась?

Повышение пенсий и получение надбавок – важные темы, которые волнуют пожилых людей. Логично, что граждане хотят, чтобы им платили больше. Периодически государство пенсии все же повышает.

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 декабря трем категориям граждан полагается прибавка к пенсии. Во-первых, это те, кто отпраздновал 80-летний юбилей. Такие люди получат 100% надбавку. Во-вторых, прибавку начислят людям, работающим до августа этого года. К тому же они автоматически получат доплату за 3 месяца. В-третьих, пенсии будут проиндексированы гражданам, у которых увеличилось количество иждивенцев.

Посмотрим, насколько реальной окажется эта прибавка. Бывают случаи, когда увеличение становится настолько малым, что громкие разговоры о повышении превращаются в трагикомический фарс. Такие надбавки приходится разглядывать под микроскопом. Но в каких-то случаях индексация, действительно, оказывается существенной.