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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти бизнесменам помогут с оплатой аренды

В Ленобласти бизнесменам помогут с оплатой аренды

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Опубликовал: Вадик Котов
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Предприниматели Ленобласти, пострадавшие от «антиковидных» ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде.

Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от «антиковидных» ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде.

Прием заявок на эту финансовую поддержку для предпринимателей начался 18 ноября в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Возмещению подлежит не более 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года. Расчет суммы субсидии идет исходя из количества работников за 9 месяцев 2021 года, на одного работника – не более 39445 рублей. Всего на эти цели из бюджета Ленинградской области выделено 17,5 млн рублей.

Субсидию могут получить предприниматели в сфере общепита, дополнительного образования, кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи, парикмахерские и салоны красоты, предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие.

Претендовать на поддержку могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах Ленинградской области.

Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен на сайте 813.ru в разделе «Субсидии». Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы ssmsp.lenreg.ru.

Источник: Администрация Ленобласти
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