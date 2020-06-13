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Питерец.ру » Общество » Отсрочка по платежам для предпринимателей

Отсрочка по платежам для предпринимателей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Предпринимали, выкупившие городские помещения, получат отсрочку по платежам

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские предприниматели, выкупившие городские помещения в рамках договора программы приватизации, получат отсрочку по платежам. Это относится к тем платежам, которые необходимо вносить в период с 13 марта по 31 декабря текущего года. По желанию предпринимателя, отсрочка предоставляется на 6 или 12 месяцев. Проценты в период отсрочки не начисляются.

Это достаточно хорошая возможность для бизнеса. Из-за введенных в городе ограничений многие предприниматели потерпели серьезные убытки. Потому местные власти приняли ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Предоставление отсрочки по платежам – одна из них. Бизнес нуждается в поддержке со стороны государства. Хорошо, что в Петербурге ее оказывают.

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