Отсрочка по платежам для предпринимателей

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские предприниматели, выкупившие городские помещения в рамках договора программы приватизации, получат отсрочку по платежам. Это относится к тем платежам, которые необходимо вносить в период с 13 марта по 31 декабря текущего года. По желанию предпринимателя, отсрочка предоставляется на 6 или 12 месяцев. Проценты в период отсрочки не начисляются.

Это достаточно хорошая возможность для бизнеса. Из-за введенных в городе ограничений многие предприниматели потерпели серьезные убытки. Потому местные власти приняли ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Предоставление отсрочки по платежам – одна из них. Бизнес нуждается в поддержке со стороны государства. Хорошо, что в Петербурге ее оказывают.