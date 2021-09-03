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Питерец.ру » Экономика » Оштрафовали за незаконную рекламу

Оштрафовали за незаконную рекламу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге ведут борьбу с незаконными рекламными конструкциями

В автогонках возникают ситуации, когда двигатель на какой-то машине не соответствует техническому регламенту. В итоге гонщик и его команда получает штрафы и дисквалификацию. Нечто подобное происходит и в повседневной жизни.

Реклама – это двигатель торговли. Только вот с этим двигателем должно быть все в порядке. Иначе предприятия и организации столкнутся с серьезными проблемами. Так в Петербурге в августе было демонтировано 2133 рекламные конструкции. Они были незаконно установлены, что и стало причиной такой реакции властей.

Владельцы незаконной рекламы были привлечены к административной ответственности. По данным «Питерец.ру, эти предприятия оштрафовали на общую сумму 15,5 млн руб. Причем не все штрафы пока еще были оплачены. Нарушителям предстоит заплатить 8,6 млн руб. Данной ситуацией занимаются судебные приставы.

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