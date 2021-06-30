Доходы строителей падают

Строительная сфера является одной из важнейших. Возведение домов и объектов социальной инфраструктуры происходит в Петербурге практически постоянно. При этом стоимость жилья продолжает расти. Такая ситуация не радует тех, кто хочет купить квартиру. Но и сами строительные компания тоже столкнулись с рядом сложностей.

По данным «Питерец.ру», доходы от строительного бизнеса стали серьезно снижаться. Причем данная ситуация происходит, несмотря на рост стоимости на жилье. В 2020-и и 2021 году цены на квартиры в новостройках поднялись на 28% и 8%.

Но выручка от продаж заметно снизилась, так что рост цен не помог. К тому же повысилась себестоимость работ. В итоге строительные компании не получили от этого какого-то выигрыша.

Расходы при реализации проектов выросли по двум причинам. Во-первых, произошел переход на экскроу-счета с сопровождением банков. Во-вторых, власти стали требовать возводить социальные объекты рядом с жилыми комплексами.

По мнению экспертов, жилье и дальше будет расти в цене. Ну а строительные компании надеются улучшить свое положение.