Страхуйте вклады, господа!

Любая финансовая организация может столкнуться с проблемой. Нередко банки лишаются лицензии, после чего их вкладчики сталкиваются с серьезными трудностями. Если вклад не был застрахован, человек остается без денег. Никто уже их не вернет, и потому такому гражданину остается сетовать на собственную беспечность и недальновидность. Не уповайте на русское «авось», иначе потом будете кусать локти и рвать на себе волосы.

«Питерец.ру» сообщает, что Центробанк РФ отозвал лицензию Энергомашбанка. Теперь эта петербургская организация не сможет осуществлять свою деятельность. Предприятие лишилось средств и не смогло выполнять свои обязательства перед кредиторами. Руководство банка не предприняло необходимых шагов для нормализации ситуации. Потому в Центробанке были вынуждены лишить Энергомашбанк лицензии.

Те клиенты банка, чьи вклады были застрахованы, получат свои деньги. Но размер этой выплаты не превысит 1,4 млн. рублей. Это максимальная сумма компенсации, которая указана в законе. Поэтому эксперты советуют не отказываться от страховки и не хранить в одной банке сумму, превышающую этот максимум. Чтобы не лишиться своих денег, соблюдайте эти простые правила.