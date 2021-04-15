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Питерец.ру » Экономика » Что с бизнесом?

Что с бизнесом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Поддержка со стороны властей оказалась недостаточной для бизнеса

«Питерец.ру» отмечает, что мера поддержки со стороны властей оказалась недостаточной для спасения бизнеса. Так считают представители петербургского бизнеса.

Некоторые отрасли серьезно пострадали во время пандемии коронавируса. Например, сфера туризма оказалась почти на грани разорения. Эксперты заявляют, что город не досчитался 50% иностранных туристов. Пострадала бьюти-отрасль, которая полностью ушла из торговых комплексов. Закрылось примерно 10% предприятий из сферы фитнесса.

Предприниматели посетовали на недостаточную поддержку. По имеющимся данным, только 17% малого бизнеса получили помощь от государства. Эксперты считают, что власти действовали несогласованно, а необходимые меры принимались с задержкой. При этом мероприятия по выписыванию штрафов продолжались.

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