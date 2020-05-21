Коронавирус сделал пробоину в бюджете

Коронавирус нового типа оказал глобальное влияние на современное общество. Это коснулось всех его сфер. В частности, от пандемии серьезно пострадала экономика. Нанесен колоссальный ущерб бюджетам стран, регионов и отдельных городов. Такого негативного момента не смог избежать и Петербург.

«Питерец.ру» сообщает, что в городской казне Северной столице сделана пробоина более чем на 100 млрд. руб. Об этом заявил глава петербургского парламента Вячеслав Макаров. В нынешних условиях некоторые сегменты бизнеса поставлены на паузу. Город выделяет средства на борьбу с пандемией, что необходимо. Первые два пакета поддержки граждан и бизнеса обошлись в 13 млрд. руб. Но, несмотря на все сложности, Петербург продолжит выполнять социальные обязательства перед его жителями.