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Питерец.ру » Экономика » Коронавирус сделал пробоину в бюджете

Коронавирус сделал пробоину в бюджете

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
krizis-kopilka.ru
Коронавирус нанес многомиллионный ущерб казне Петербурга

Коронавирус нового типа оказал глобальное влияние на современное общество. Это коснулось всех его сфер. В частности, от пандемии серьезно пострадала экономика. Нанесен колоссальный ущерб бюджетам стран, регионов и отдельных городов. Такого негативного момента не смог избежать и Петербург.

«Питерец.ру» сообщает, что в городской казне Северной столице сделана пробоина более чем на 100 млрд. руб. Об этом заявил глава петербургского парламента Вячеслав Макаров. В нынешних условиях некоторые сегменты бизнеса поставлены на паузу. Город выделяет средства на борьбу с пандемией, что необходимо. Первые два пакета поддержки граждан и бизнеса обошлись в 13 млрд. руб. Но, несмотря на все сложности, Петербург продолжит выполнять социальные обязательства перед его жителями.

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