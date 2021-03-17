Россельхознадзор уничтожил 5,5 тонн гороха из Китая

В морском порту Санкт-Петербурга должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областям было выявлено нарушение при ввозе 5,5 тонн сушёного фуражного гороха. Продукция растительного происхождения прибыла в Санкт-Петербург из Китая и следовала в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве.

В ходе проведения документарной проверки государственным инспектором было выявлено, что в фитосанитарный сертификат внесены изменения и дополнения, не заверенные уполномоченным органом выдавшим его. В соответствии с нормативно-правовыми документами в области обеспечения карантина растений фитосанитарный сертификат признан недействительным.

По заявлению собственника продукции 5,5 тонн гороха были уничтожены методом сжигания