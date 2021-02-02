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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор предотвратил ввоз около 25 тонн небезопасного вьетнамского риса

Россельхознадзор предотвратил ввоз около 25 тонн небезопасного вьетнамского риса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Россельхознадзор в Морском порту Санкт-Петербурга предотвратил ввоз около 25 тонн небезопасного вьетнамского риса

В морском порту Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был проведён карантинный фитосанитарный контроль 24,9 тонн короткозерного белого риса. Подкарантиннаая продукция прибыла морским транспортом из Вьетнама и следовала в адрес петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания.

В ходе проведения первичного досмотра груза государственными инспекторами был отобран образец для исследований. Экспертиза, проведенная специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ», обнаружила в продукции мёртвое имаго опасного вредителя – Булавоусого малого хрущака (Tribolium castaneum) и мёртвые личинки Чернотелки (Tenebrionidae).

Должностными лицами Управления Россельхознадзора был проведён комиссионный отбор, в результате которого загрязнённость риса мёртвыми вредителями подтвердилась. Таким образом, вся продукция оказалась не соответствующей Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», и дальнейшее движение опасного груза было запрещено. Вся партия была возвращена во Вьетнам.

Для справки:

Булавоусый малый хрущак повреждает муку, крупу, отруби, изделия из муки, сушеные фрукты, битые ядра арахиса, бобов, какао, фасоли, гороха, семян льна, подсолнечника. Целое сухое зерно пшеницы и ржи почти не повреждает. Жук имеет резкий стойкий карболовый запах, который передается поврежденной муке и другим продуктам и остается в них в течение шести месяцев. Такие продукты из-за неприятного запаха нельзя использовать на продовольственные цели.

Источник: Россельхознадзор
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