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Питерец.ру » Экономика » Летом объем перевалки нефтепродуктов из России начал сокращаться

Летом объем перевалки нефтепродуктов из России начал сокращаться

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Опубликовал: Вадик Котов
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Нефтяной Терминал
Летом объем перевалки нефтепродуктов из России начал сокращаться

28 октября 2020 г. За первые 9 месяцев 2020 года Петербургский нефтяной терминал увеличил объем перевалки нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но после всплеска первых шести месяцев летом последовал спад объемов перевалки. В третьем квартале они начали падение, которое может продолжиться до конца года.

«Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») несмотря на пандемию коронавируса и кризис на нефтяном рынке в течение первых 9 месяцев 2020 года увеличил по отношению к аналогичному периоду прошлого года объем перевалки нефтепродуктов на 18% до 6,95 млн тонн. При этом, по собственным подсчетам, терминал занял в отчетный период порядка 13% на рынке перевалки нефтепродуктов Северо-Западного региона России.

Особенный прирост объемов наблюдался в первой половине 2020 года, когда рост составил 25% - из-за теплой погоды в первом квартале российские терминалы на Балтике смогли увеличить объемы перевалки. В то же время уже в третьем квартале наблюдалось некоторое сокращение отгрузок. За этот период объем перевалки сократился по отношению ко второму кварталу примерно на 5% до 2,4 млн тонн.

Председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин прогнозирует в четвертом квартале дальнейшее снижение объемов перевалки, связанное как с рыночными, так и с сезонными факторами – в холодное время года объемы традиционно падают из-за увеличения производственного цикла и ледовой обстановки.

«Сокращение объемов перевалки оказалось не таким серьезным как планировалось весной – полного затоваривания мощностей по хранению нефтепродуктов в Европе все же не произошло из-за ослабления карантинов и восстановления экономики летом. Однако сейчас рынок опять находится в состоянии неопределенности – большинство европейских стран ужесточают ограничения, и из-за второй волны пандемии потребление нефтепродуктов опять начинает сокращаться. При этом, запасы топлива, которые накоплены в хранилищах за первое полугодие, все еще не израсходованы», - прогнозирует Михаил Скигин.
Источник: Пресс-служба «Петербургского нефтяного терминала»
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