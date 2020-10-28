Летом объем перевалки нефтепродуктов из России начал сокращаться

28 октября 2020 г. За первые 9 месяцев 2020 года Петербургский нефтяной терминал увеличил объем перевалки нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но после всплеска первых шести месяцев летом последовал спад объемов перевалки. В третьем квартале они начали падение, которое может продолжиться до конца года.
«Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») несмотря на пандемию коронавируса и кризис на нефтяном рынке в течение первых 9 месяцев 2020 года увеличил по отношению к аналогичному периоду прошлого года объем перевалки нефтепродуктов на 18% до 6,95 млн тонн. При этом, по собственным подсчетам, терминал занял в отчетный период порядка 13% на рынке перевалки нефтепродуктов Северо-Западного региона России.
Особенный прирост объемов наблюдался в первой половине 2020 года, когда рост составил 25% - из-за теплой погоды в первом квартале российские терминалы на Балтике смогли увеличить объемы перевалки. В то же время уже в третьем квартале наблюдалось некоторое сокращение отгрузок. За этот период объем перевалки сократился по отношению ко второму кварталу примерно на 5% до 2,4 млн тонн.
Председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин прогнозирует в четвертом квартале дальнейшее снижение объемов перевалки, связанное как с рыночными, так и с сезонными факторами – в холодное время года объемы традиционно падают из-за увеличения производственного цикла и ледовой обстановки.