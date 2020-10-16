На Петербургском нефтяном терминале потушили условный пожар

Специалисты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и дежурные службы «Петербургского нефтяного терминала» (АО «ПНТ») провели учения по тушению условного пожара на территории терминала. Объектом учений был выбран резервуар объемом 40 тыс. м³, предназначенный для хранения мазута.
По легенде учений, из-за ошибки в процессе работ воспламенились пары мазута и произошел взрыв. В результате чего обрушилась крыша резервуара и отказали системы автоматического пенного пожаротушения на объекте. Был объявлен повышенный ранг пожара №3-Жидкость. Для его ликвидации прибыли 26 машин МЧС во главе с заместителем начальника главного управления МЧС России по Петербургу. Спасатели организовали штаб тушения и совместными усилиями с дежурными службами терминала отработали десятки операций для ликвидации условного возгорания на ПНТ.
По результатам учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Санкт-Петербург высоко оценил действия участников учений, а также готовность терминала к ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению деятельности противопожарных подразделений.