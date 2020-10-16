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Питерец.ру » Общество » На Петербургском нефтяном терминале потушили условный пожар

На Петербургском нефтяном терминале потушили условный пожар

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Опубликовал: Питерец
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Нефтяной Терминал
Специалисты МЧС России и дежурные службы «Петербургского нефтяного терминала» провели учения по тушению условного пожара на территории терминала.

Специалисты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и дежурные службы «Петербургского нефтяного терминала» (АО «ПНТ») провели учения по тушению условного пожара на территории терминала. Объектом учений был выбран резервуар объемом 40 тыс. м³, предназначенный для хранения мазута.

По легенде учений, из-за ошибки в процессе работ воспламенились пары мазута и произошел взрыв. В результате чего обрушилась крыша резервуара и отказали системы автоматического пенного пожаротушения на объекте. Был объявлен повышенный ранг пожара №3-Жидкость. Для его ликвидации прибыли 26 машин МЧС во главе с заместителем начальника главного управления МЧС России по Петербургу. Спасатели организовали штаб тушения и совместными усилиями с дежурными службами терминала отработали десятки операций для ликвидации условного возгорания на ПНТ.

По результатам учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Санкт-Петербург высоко оценил действия участников учений, а также готовность терминала к ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению деятельности противопожарных подразделений.

«Мы уделяем большое внимание вопросам безопасности на терминале. Дежурные службы ПНТ и специалисты МЧС на регулярной основе проводят учения по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций: это и противопожарные учения, и ликвидация разливов нефтепродуктов, в том числе в сложных погодных условиях. Мы убеждены в том, что чтобы не допустить аварийных ситуаций необходимо постоянно контролировать исправность всех систем предприятия», - пояснил председатель совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин.
Источник: Пресс-служба «Петербургского нефтяного терминала»
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