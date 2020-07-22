Что с бюджетом города?

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге подвели итоги исполнения бюджета за первую половину 2020 года. Что касается доходной части, в этот период в городскую казну поступило 295 млрд. руб.

При этом большая часть средств поступила в бюджет благодаря налогам. Всего же объем доходов сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. План по доходам был выполнен на 51,5%. Что касается расходной части, она составила 305 млрд. руб. Это на 20 млрд. руб. больше, чем в прошлом году. Эта часть бюджета была исполнена на 44,2%.

Приведенные данные озвучил глава финансового комитета Смольного Алексей Корабельников. В целом экономика Петербурга развивается в привычном русле. Посмотрим, какими окажутся показатели за вторую половину 2020 года.