На чем стали экономить люди

«Питерец.ру» сообщает, что 48% жителей России стали лучше следить за собственными расходами и экономить на покупках. Таковы данные исследования, которое провели специалисты банка «Хоум Кредит».

Согласно этому опросу, оказалось, что 25% граждан решили не покупать в 2020 году машины, мебель и дорогостоящую бытовую технику. 23% опрошенных признались, что стали запасаться продуктами, туалетной бумагой и средствами бытовой химии. И только 26% россиян не стали что-либо менять из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В целом ситуация с распространением этой инфекции ожидаемо повлияла на поведенческий фактор и платежеспособность граждан. Решение сэкономить на дорогостоящих покупках выглядит логичным и оправданным.