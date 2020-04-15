Склады продолжают развиваться

«Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году в Северной столице объем сделок со складской недвижимостью увеличился на 29%. За первые четыре месяца текущего года в Петербурге было введено 49,4 тыс. м2 складских помещений. Прошлогодний показатель составил 38,3 тыс. м2.

По данным аналитиков, наиболее крупными игроками в данном сегменте являются торговые и дистрибуционные компании. Их доля составляет 65%. Важно отметить, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сегмент складской недвижимости продолжает развиваться. Это обусловлено тем, что вырос спрос на онлайн-торговлю.

Ожидается, что до конца 2020 года в Петербурге будет введено более 250 тыс. м2 складских площадей. Но посмотрим, какой окажется реальная картина.