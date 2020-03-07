«Питерец.ру» сообщает, что рубль начал серьезно терять свои позиции. Российская валюта обновила рекордный минимум за последние 12 месяцев. Курс американского доллара превысил отметку в 68 рублей, курс евро – отметку в 77 рублей.

Такое положение обусловлено несколькими причинами. Это отмена Петербургского экономического форума и ситуация на нефтяном рынке. Проходящие в современном мире процессы оказывают влияние на экономику. Потому после сообщения об отмене ПМЭФ-2020 рубль продолжил падение.

Основной причиной ослабления рубля стал вопрос, связанный с нефтедобычей. Россия не поддержала инициативу стран-импортеров о сокращении суточной добычи «черного золота» до уровня 1,5 млн. баррелей.