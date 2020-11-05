В Петербурге провели операцию по удалению доброкачественной опухоли на открытом сердце

В новом кардиохирургическом отделении Елизаветинской больницы провели операцию по удалению доброкачественной опухоли на открытом сердце.
На эхокардиографии у 71-летней пациентки была выявлена доброкачественная опухоль сердца. Хирургами было выполнено экстренное удаление миксомы левого предсердия, а также коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Основная задача такого вида хирургического вмешательства - улучшить кровоток. Благодаря шунту у крови появляется «обходной путь» вокруг закупоренного участка коронарной артерии, увеличивается количество крови, которая поступает в сердце, устраняется ишемия миокарда и приступы стенокардии.
Это одна из первых операций на открытом сердце, проведенная в новом кардиохирургическом отделении Елизаветинской больницы. С открытием нового направления больше нет необходимости переводить пациентов в другие медицинские учреждения для экстренных вмешательств, теперь все операции на сердце будут проводиться в больнице любым доступным для современной медицины методом.
Операция была выполнена главным кардиохирургом Санкт-Петербурга Геннадием Григорьевичем Хубулава:
Напоминаем, что жителям Санкт-Петербурга и других регионов РФ теперь доступно проведение дорогостоящих операций на сердце и крупных сосудах в Елизаветинской больнице по квотам и в рамках обязательного медицинского страхования.