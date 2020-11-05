В Петербурге провели операцию по удалению доброкачественной опухоли на открытом сердце

В новом кардиохирургическом отделении Елизаветинской больницы провели операцию по удалению доброкачественной опухоли на открытом сердце.

На эхокардиографии у 71-летней пациентки была выявлена доброкачественная опухоль сердца. Хирургами было выполнено экстренное удаление миксомы левого предсердия, а также коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Основная задача такого вида хирургического вмешательства - улучшить кровоток. Благодаря шунту у крови появляется «обходной путь» вокруг закупоренного участка коронарной артерии, увеличивается количество крови, которая поступает в сердце, устраняется ишемия миокарда и приступы стенокардии.

«Пациентка поступила в стационар в экстренном порядке с выраженной одышкой, которая проявлялась при любой смене положения тела. Эхокардиография показала наличие крупной доброкачественной опухоли в области левого предсердия. При коронарографии выявлено многососудистое поражение венечных артерий со значимым стенозированием. Если бы операция не была проведена вовремя, был риск, что миксома могла оторваться и перекрыть просвет аорты, что привело бы к внезапной сердечной смерти. В данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке», сообщил сердечно-сосудистый хирург Елизаветинской больницы Омар Муталибов.



Это одна из первых операций на открытом сердце, проведенная в новом кардиохирургическом отделении Елизаветинской больницы. С открытием нового направления больше нет необходимости переводить пациентов в другие медицинские учреждения для экстренных вмешательств, теперь все операции на сердце будут проводиться в больнице любым доступным для современной медицины методом.

Операция была выполнена главным кардиохирургом Санкт-Петербурга Геннадием Григорьевичем Хубулава:

«На базе Елизаветинской больницы работает крупнейший в городе сосудистый центр. Сюда поступает огромное количество людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые требуют оказания полноценной терапевтической и хирургической помощи. Теперь здесь созданы все условия для выполнения открытых и эндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах, это абсолютно верное решение. Как главный кардиохирург города я рад, что причастен к открытию этого центра и буду всячески способствовать его дальнейшей работе».



Напоминаем, что жителям Санкт-Петербурга и других регионов РФ теперь доступно проведение дорогостоящих операций на сердце и крупных сосудах в Елизаветинской больнице по квотам и в рамках обязательного медицинского страхования.