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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Туры на Майорку: что ждет туристов

Туры на Майорку: что ждет туристов

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33
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
sunlive.kz
Майорка – самый большой остров Балеарского архипелага, расположенный примерно в 150 километрах к югу от Барселоны.

Майорка – самый большой остров Балеарского архипелага, расположенный примерно в 150 километрах к югу от Барселоны. Это интересная идея для отдыха, независимо от того, организованы ли они самостоятельно или туристическим агентством. Он предлагает райские виды, многочисленные отели высокого стандарта, великолепные архитектурные памятники, уникальные климатические условия. Сегодня Турфирма в Алматы готова организовать ваше путешествие.

Что предлагает Майорка – туристические достопримечательности, которые стоит посмотреть

Майорка – это кристально чистая вода, идиллические пляжи, красивое и разнообразное побережье и гарантия солнечной погоды. Поэтому это рай для отдыхающих, ищущих идеальные условия. Наибольшей популярностью среди них пользуются район Алкудского залива и курорт Калла-Миллор, которые предлагают пляжи с пологими входами в воду и яркий песок, напоминающий карибские пейзажи. Здесь также нет недостатка в крошечных, интимных бухтах, которые оправдают ожидания пар, ищущих очаровательные, романтические уголки.

Особого внимания заслуживает Пальма, столица Майорки, а также как минимум два очаровательных города со средиземноморской архитектурой – Вальдемосса и Алькудия. Независимо от продолжительности вашего пребывания, стоит посетить все эти места, тем более что они находятся на расстоянии нескольких десятков километров друг от друга.

На что обратить внимание

В столице наибольшее восхищение вызывает собор Ла Сеу, спроектированный частично Антонио Гауди; его отличают многочисленные витражи и ставни.

  • Рядом с ним находится королевский дворец 14-го века Ла Альмудайна, в котором можно найти множество элементов арабской культуры.
  • Также стоит посетить музей Эс Балуар с работами Пикассо и Гогена, а также еврейский квартал или одну из арабских бань.
  • В этом районе также находится Плайя-де-Пальма, который привлекает многочисленными барами и прекрасными условиями для занятий водными видами спорта.

В прибрежном городе Алькудия есть многочисленные смотровые площадки, средневековые крепостные стены, климатические, тесные улочки Старого города, а также церкви в стиле барокко и ренессанса. Вальдемоса славится тем, что его роман был в ней Жорж Санд и Фредерик Шопен (его дом-самая важная достопримечательность). Сам город расположен рядом с мощным горным массивом Сьерра-де-Трамунтана, окруженным красивыми склонами с апельсиновыми рощами и виноградными культурами. Помимо великолепных пейзажей, он предлагает красивый Старый город с атмосферными ресторанами, а также относительно небольшое количество туристов.

Отдых на Майорке – хороший выбор и для любителей пеших прогулок. В упомянутом массиве нет недостатка в деревнях и маршрутах со сказочными пейзажами. Обязательно посетите Калобре и устье горного ручья торрент-де-Парейс, в котором находится впечатляюще расположенный (между двумя высокими скальными обрывами) пляж. В окрестностях Порто-Кристо находится пещера драконов с подземным озером.

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